Письмо маме по схеме,приветствие,вопрос,прощание.2 класс

Гость: Гость:

Здравствуй, дорогая мамочка! Я отдыхаю очень хорошо. Как ты поживаешь без меня? В нашем детском лагере каждый день проходит очень весело и интересно. Когда я приеду домой, всё расскажу. До свидания, любимая мамочка.