Письмо маме по схеме,приветствие,вопрос,прощание.2 класс
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Письмо маме по схеме,приветствие,вопрос,прощание.2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй, дорогая мамочка! Я отдыхаю очень хорошо. Как ты поживаешь без меня? В нашем детском лагере каждый день проходит очень весело и интересно. Когда я приеду домой, всё расскажу. До свидания, любимая мамочка.
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