Реформы николая 1 кратко

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1841 год зпрещена продажа крестьян без земли и поодиночке 1843 запрещалось покупать крестьян безземельным дворянам 1848 крестьяне получили право на преобретение недвижимой собственности,а так же получили права выкупаться на волю с землей. Так же по инициативе графа киселевабыла проведена реформа 1837-41 годов реформа государственных крестьян.