Пожалуйста будьте добры напишите уравнениия реакции раставляя коэффициенты СН4-gt;С2Н2-gt;С6Н6-gt;С6Н12-gt;С6Н14-gt;С6Н13F-gt;C6H13OH-gt;CH3-(CH2)4-Cсверху=О снизу-Н -gt;СН3-(СН2)4-Ссверху=О снизу- ОН-gt;СН3-(СН2)4-Ссверху=Осн...
Химия
Пожалуйста будьте добры напишите уравнениия реакции раставляя коэффициенты СН4-gt;С2Н2-gt;С6Н6-gt;С6Н12-gt;С6Н14-gt;С6Н13F-gt;C6H13OH-gt;CH3-(CH2)4-Cсверху=О снизу-Н -gt;СН3-(СН2)4-Ссверху=О снизу- ОН-gt;СН3-(СН2)4-Ссверху=Оснизу-О(С5Н11)-gt;С5Н11ОН ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖЕТЕ БУДУ ОЧЬ БЛАГОДАРНА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH4 = C2H2 + 3H2 3С2H2 = C6H6 С6H6 + 3H2 = C6H12 С6H12 + H2 = C6H14 C16H14 + F2 = С6Н13F + HF С6Н13F + KOH-> C6H13OH+KF Все, что смог разобрать.
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