Пожалуйста будьте добры напишите уравнениия реакции раставляя коэффициенты СН4-gt;С2Н2-gt;С6Н6-gt;С6Н12-gt;С6Н14-gt;С6Н13F-gt;C6H13OH-gt;CH3-(CH2)4-Cсверху=О снизу-Н -gt;СН3-(СН2)4-Ссверху=О снизу- ОН-gt;СН3-(СН2)4-Ссверху=Осн...

Химия

Пожалуйста будьте добры напишите уравнениия реакции раставляя коэффициенты СН4-gt;С2Н2-gt;С6Н6-gt;С6Н12-gt;С6Н14-gt;С6Н13F-gt;C6H13OH-gt;CH3-(CH2)4-Cсверху=О снизу-Н -gt;СН3-(СН2)4-Ссверху=О снизу- ОН-gt;СН3-(СН2)4-Ссверху=Оснизу-О(С5Н11)-gt;С5Н11ОН ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖЕТЕ БУДУ ОЧЬ БЛАГОДАРНА

Автор: Гость