Полный план рассказа о чем плачут лошади

Литература
Полный план рассказа о чем плачут лошади
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Автор: Гость
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Гость:
План: 1)выдвигаешь гипотезу 2)Доказываешь её примерами из жизни и худ. литературы 3)Заключение План составлен.
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