Определите массу водяного пара, содержащегося в спортивном зале объёмом 1100м^3 при температуре 30 градусов и относительной влажности воздуха 80%
Физика
Определите массу водяного пара, содержащегося в спортивном зале объёмом 1100м^3 при температуре 30 градусов и относительной влажности воздуха 80%
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Гость:
Держите ответ. не знаю, зачем нужно написать так много символов, чтоб ответ опубликовали
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