Материальная точка движется по прямой по закону S(t)=8t-t^3.Найдите её скорость и уско??ение в момент времени t=3,очень нужна помощь помогите пожалуйста)
Математика
Материальная точка движется по прямой по закону S(t)=8t-t^3.Найдите её скорость и уско??ение в момент времени t=3,очень нужна помощь помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(t)=s`(t)=8-3t²v(3)=8-27=-19 a(t)=v`(t)=-6t a(3)=-18
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