Материальная точка движется по прямой по закону S(t)=8t-t^3.Найдите её скорость и уско??ение в момент времени t=3,очень нужна помощь помогите пожалуйста)

Математика

Материальная точка движется по прямой по закону S(t)=8t-t^3.Найдите её скорость и уско??ение в момент времени t=3,очень нужна помощь помогите пожалуйста)

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