Прочитай текст. Это ответ писателя Пантелеева на один из впоросов интерьвью. Вста??ь в слова недостающие буквы, в скобках укажи способ проверки их написания. Меня спр...сили (____): Какую роль сыграла ы моей жизн... (____) книг...
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Прочитай текст. Это ответ писателя Пантелеева на один из впоросов интерьвью. Вста??ь в слова недостающие буквы, в скобках укажи способ проверки их написания. Меня спр...сили (____): Какую роль сыграла ы моей жизн... (____) книга? А ведь это похоже на то, как если бы спр...сили: Какую роль игра...т (_______) в ваш...й (_____) жизн... воздух? Сначала я читал выв...ски (____), а уж потом стал читать книги. Книги мне зам...нили (_____) друзей, сверстник...в (_____). Настоящие друзья по...вились (_____) п...зднее (______). Если бы не было друзей-друзей-людей и друзей-книг,-я никогда не смо... (_____) бы стать писател...м (_____). укажи знакомые тебе служебные речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спросили на какую роль сыграла ты в моей жизни какая книга? спросили : какую роль играет книга в вашей жизни. Извини но я могла помочь только с этим.
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