При каких значениях параметра b уравнение (b+1)x^2+2x+1=0 имеет два различных корня?
Алгебра
При каких значениях параметра b уравнение (b+1)x^2+2x+1=0 имеет два различных корня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=4-4(b+1)²>0 4(1-(b+1)²)>0 4(1-b-1)(1+b+1)>0 -4b(b+2)>0 4b(b+2)<0 b=0 b=-2 b∈(-2;0)
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