Внимательно изучите рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайной ситуации, возникшей из-за аварии на взрывопожароопасном объекте. Подумайте, как бы вы вели себя, если бы попали...

Гость: Гость:

При внезапном обрушении здания буду действовать следующим образом: 1) Услышав взрыв, постараюсь покинуть здание как можно скорее, захватив при этом свои документы. 2) Буду спускаться не на лифте, а по лестнице 3) Выйдя из здания, отойду на безопасное расстояние (открытое пространство) 4) Если из здания выйти не удалось, то: отключу воду, электричество и газ 5) Найду безопасное место в квартире – это дверной проем или спрячусь под стол, который защитит меня от обломков. 6) Перед этим открою входную дверь 7) Постараюсь не поддаваться панике 8) Буду ждать спасения При завале буду действовать следующим образом: 1) Буду дышать глубоко и постараюсь не поддаваться панике 2) Постараюсь выбрать такое положение, чтобы не придавило какие-либо части тела, так как это приведет к потере кровообращения 3) Если услышу голоса спасателей постараюсь буду привлекать к себе внимание криком, стуком, светом от фонарика, мобильным телефоном и т.д. Если увижу лаз, постараюсь выбраться самостоятельно. При этом расслаблю мышцы тела, локти прижму.