Из стиха мелколесье степь и дали выписать местоимения,определить их разряды,указ??ть все граматические празнаки

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Из стиха мелколесье степь и дали выписать местоимения,определить их разряды,указ??ть все граматические празнаки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я, вы -личное местоимение; меня, мне-притяжательное местоимение; тот, этот, эту, того -указательное; кто, то - относительное; как- вопросительное. 
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