Из стиха мелколесье степь и дали выписать местоимения,определить их разряды,указ??ть все граматические празнаки
Русский язык
Из стиха мелколесье степь и дали выписать местоимения,определить их разряды,указ??ть все граматические празнаки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я, вы -личное местоимение; меня, мне-притяжательное местоимение; тот, этот, эту, того -указательное; кто, то - относительное; как- вопросительное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один дюйм примерно равен двум целым пятидесяти четырем сотым см. Олег поймал рыбу от 7 до 8 дюймов. Какова может быть длина рыбы? 1)15см 5 мм 2)2...
Физика
Алгебра
Физика
1) Длина серебряного цилиндрического проводника в 2 раза больше латунного, а его диаметр меньше диаметра латунного в 2 раза. Во сколько раз сопроти...