Какая энергия выделилась бы при полном превращении 1 г вещества в материю в виде ??оля?

Физика
Какая энергия выделилась бы при полном превращении 1 г вещества в материю в виде ??оля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По основному закону Эйнштейна: E=mc^2 E= 0.001*9*10^16= 10^-3*10^16*9= 9*10^13 Дж   .
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