Какая энергия выделилась бы при полном превращении 1 г вещества в материю в виде ??оля?
Физика
Какая энергия выделилась бы при полном превращении 1 г вещества в материю в виде ??оля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По основному закону Эйнштейна: E=mc^2 E= 0.001*9*10^16= 10^-3*10^16*9= 9*10^13 Дж .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
1) Длина серебряного цилиндрического проводника в 2 раза больше латунного, а его диаметр меньше диаметра латунного в 2 раза. Во сколько раз сопроти...
Українська мова
Английский язык