1) Длина серебряного цилиндрического проводника в 2 раза больше латунного, а его диаметр меньше диаметра латунного в 2 раза. Во сколько раз сопротивление серебряного проводника больше латун¬ного, если удельное сопротивление сер...

Физика

1) Длина серебряного цилиндрического проводника в 2 раза больше латунного, а его диаметр меньше диаметра латунного в 2 раза. Во сколько раз сопротивление серебряного проводника больше латун¬ного, если удельное сопротивление серебра в 5 раз меньше, чем ла¬туни? A. В 1,2 раза. Б. В 1,6 раза. B. В 2 раза. Г. В 2,4 раза. Д. В 4 раза. 2). Длина латунного цилиндрического проводника в 2 раза больше серебряного, а его диаметр больше диаметра серебряного в 4 раза. Во сколько раз сопротивление серебряного проводника больше латунного, если удельное сопротивление серебра в 5 раз меньше, чем латуни? A. В 1,2 раза. Б. В 1,6 раз. B. В 2 раза. Г. В 2,4 раза. Д. В 4 раза.

Автор: Гость