Помогите проверить текст на орфографию и пунктуацию Моя мама самый дорогой для меня человек. Она самая ласковая, добрая и нежная. Только мама понимает и сопереживает мне так, как никто другой не сможет. Моя мама среднего рост...

Гость: Гость:

Ошибка №1 - тавтология. Во 2 абзаце в каждом предложении слово тёмный. Моя мама самый дорогой для меня человек. Она самая ласковая, добрая и нежная. Только мама понимает и сопереживает мне так, как никто другой. Моя мама среднего роста, очень женственная натура.У неё добрые темно-голубые глаза, которые смотрят на все с любовью, и длинные густые ресницы. Я в восторге от её шелковистых волос, и челки, свисающей на лоб. Каждый раз, когда она улыбается, в уголках рта собираются маленькие ямочки.У мамы небольшой и аккуратный носик.Её приветливая, широкая и ласковая улыбка пробуждает во мне радость, и я забываю о всех своих проблемах. У моей мамы самые нежные руки, которые я когда-либо встречала на земле. Походка у моей мамы быстрая, энергичная, а движения точные. Мама любит заниматься спортом и поэтому всегда в хорошей форме. Я всегда поражаюсь, как она успевает приходить с работы, делать что-то по дому, поздно ложиться и выглядеть ухоженной. Я люблю свою маму больше всех на свете. Она самая заботливая, любимая и неповторимая!Я очень горжусь своей мамой.