Залание 3 помогите буду очень благодарна за нее

Химия
Залание 3 помогите буду очень благодарна за нее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH4 = C2H2 + 3H2  3С2H2 = C6H6  С6H6 + 3H2 = C6H12  С6H12 + H2 = C6H14 C16H14 + F2 =  С6Н13F + HF С6Н13F + KOH =  C6H13OH+KF C6H13OH+CuO = (t) C5H11COH+Cu↓+H2O C5H11COH+Ag2O = C5H11COOH+2Ag↓ C5H11COOH + С5H11OH = C5H11COOС5H11 + H2O C5H11COOС5H11 + H2O = C5H11COOH + С5H11OH
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