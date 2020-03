Помогите сделать Дз. Напишите пожалуйста, ответы! Задание №2: Любая вечеринка требует большой подготовки. И на самой вечеринке происходит много событий. Какие вопросы вы задали бы своему зарубежному другу о вечеринке. Выберит...

Помогите сделать Дз. Напишите пожалуйста, ответы! Задание №2: Любая вечеринка требует большой подготовки. И на самой вечеринке происходит много событий. Какие вопросы вы задали бы своему зарубежному другу о вечеринке. Выберите подходящую форму глагола и подчеркните это слово. a) Did you (invited / invite) many friends? b) Did you (buy / bought) new toys? c) Did you (wore / wear) fancy costumes? d) Did you (give / gave) toys to your friends? e) Did you (decorated / decorate) your room with toys? f) Did you (made / make) a cake? g) Did you (dance / danced) in fancy costumes? h) Did you (sang / sing) songs?

