Помогите сделать Дз. Напишите пожалуйста, ответы! Задание №2: Любая вечеринка требует большой подготовки. И на самой вечеринке происходит много событий. Какие вопросы вы задали бы своему зарубежному другу о вечеринке. Выберит...

Английский язык
Помогите сделать Дз. Напишите пожалуйста, ответы! Задание №2: Любая вечеринка требует большой подготовки. И на самой вечеринке происходит много событий. Какие вопросы вы задали бы своему зарубежному другу о вечеринке. Выберите подходящую форму глагола и подчеркните это слово. a) Did you (invited / invite) many friends? b) Did you (buy / bought) new toys? c) Did you (wore / wear) fancy costumes? d) Did you (give / gave) toys to your friends? e) Did you (decorated / decorate) your room with toys? f) Did you (made / make) a cake? g) Did you (dance / danced) in fancy costumes? h) Did you (sang / sing) songs?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Invite buy wear give decorate make dance sing PS это не то задание чтоб спрашивать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите проверить текст на орфографию и пунктуацию Моя мама самый дорогой для меня человек. Она самая ласковая, добрая и нежная. Только мама пон...
Ответить
Физика
Таблица записать ученых которые создали модель атома ,
Ответить
Химия
Залание 3 помогите буду очень благодарна за нее
Ответить
Алгебра
Найти разность арифметической прогрессии, если a1=13; a12=79.
Ответить
Алгебра
Буду безмерно благодарна, если поможешь.♡ Даю достаточно баллов!
Ответить