Как найти произведение обыкновенной дроби и смешанной дроби
Математика
Как найти произведение обыкновенной дроби и смешанной дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смешанную дробь превращаешь в простую (целое число умножаешь на знаменатель и прибавляешь числитель) и умножаешь. Сначала находишь наименьший общий множитель знаменателей, подгоняешь под него числители и просто умножаешь числитель на числитель, знаменатель на знаменатель, если надо, сокращаешь.
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