Как найти произведение обыкновенной дроби и смешанной дроби

Гость: Гость:

Смешанную дробь превращаешь в простую (целое число умножаешь на знаменатель и прибавляешь числитель) и умножаешь. Сначала находишь наименьший общий множитель знаменателей, подгоняешь под него числители и просто умножаешь числитель на числитель, знаменатель на знаменатель, если надо, сокращаешь.