Did he remember the events of 1066?

Английский язык
Did he remember the events of 1066?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I dont really understand the question, but i suppose no)  person who lives nowadays can't remember events of those year
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