Did he remember the events of 1066?
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Did he remember the events of 1066?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I dont really understand the question, but i suppose no) person who lives nowadays can't remember events of those year
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