Один дюйм примерно равен двум целым пятидесяти четырем сотым см. Олег поймал рыбу от 7 до 8 дюймов. Какова может быть длина рыбы? 1)15см 5 мм 2)21 см 3)17см 6 мм 4) 192мм 5)130 мм
Математика
Один дюйм примерно равен двум целым пятидесяти четырем сотым см. Олег поймал рыбу от 7 до 8 дюймов. Какова может быть длина рыбы? 1)15см 5 мм 2)21 см 3)17см 6 мм 4) 192мм 5)130 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет 2-21 см Надо 2,54•7= примерно 21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Алгебра
Физика
1) Длина серебряного цилиндрического проводника в 2 раза больше латунного, а его диаметр меньше диаметра латунного в 2 раза. Во сколько раз сопроти...