Один дюйм примерно равен двум целым пятидесяти четырем сотым см. Олег поймал рыбу от 7 до 8 дюймов. Какова может быть длина рыбы? 1)15см 5 мм 2)21 см 3)17см 6 мм 4) 192мм 5)130 мм

Математика

Один дюйм примерно равен двум целым пятидесяти четырем сотым см. Олег поймал рыбу от 7 до 8 дюймов. Какова может быть длина рыбы? 1)15см 5 мм 2)21 см 3)17см 6 мм 4) 192мм 5)130 мм

Автор: Гость