У виділених словах позначте закінчення й основу.З,ясуйте лексичні значення слів за основою:Зразок- Поле-пол основа,е закінчення (основа вказує на ділянку землі,спеціально обробленої людьми). 1)Вдалині пишнл зеленіла ОЗИМИНА. 2)...
Українська мова
У виділених словах позначте закінчення й основу.З,ясуйте лексичні значення слів за основою:Зразок- Поле-пол основа,е закінчення (основа вказує на ділянку землі,спеціально обробленої людьми). 1)Вдалині пишнл зеленіла ОЗИМИНА. 2)Одинока ГРУША стояла серед поля. Її ГІЛКИ про щось тихо розповідали ВІТРОВІ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озимина-озимин основа, а закынчення, Груша- груш основа, а закынчення, Гілки-гілк основа, и закінчення Вітрові-вітров основа, і закінчення. ( здається так має бути основа, лексичне значення слів не писала)
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