У виділених словах позначте закінчення й основу.З,ясуйте лексичні значення слів за основою:Зразок- Поле-пол основа,е закінчення (основа вказує на ділянку землі,спеціально обробленої людьми). 1)Вдалині пишнл зеленіла ОЗИМИНА. 2)...

Українська мова

У виділених словах позначте закінчення й основу.З,ясуйте лексичні значення слів за основою:Зразок- Поле-пол основа,е закінчення (основа вказує на ділянку землі,спеціально обробленої людьми). 1)Вдалині пишнл зеленіла ОЗИМИНА. 2)Одинока ГРУША стояла серед поля. Її ГІЛКИ про щось тихо розповідали ВІТРОВІ.

Автор: Гость