Задание-3 буду очь благодарна за это помогите)))))))))))))))
Химия
Задание-3 буду очь благодарна за это помогите)))))))))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH4 = C2H2 + 3H2 3С2H2 = C6H6 С6H6 + 3H2 = C6H12 С6H12 + H2 = C6H14 C16H14 + F2 = С6Н13F + HF С6Н13F + KOH = C6H13OH+KF C6H13OH+CuO = (t) C5H11COH+Cu↓+H2O C5H11COH+Ag2O = C5H11COOH+2Ag↓ C5H11COOH + С5H11OH = C5H11COOС5H11 + H2O C5H11COOС5H11 + H2O = C5H11COOH + С5H11OH
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