Сравните строение мхов и много клеточный водорослей.
Биология
Сравните строение мхов и много клеточный водорослей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У водорослей нет корней, тело мхов представлено слоевищем, а у цветковых есть корни. Водоросли живут только в водной среде, мхи живут только во влажной среде, а цветковые могут жить и там и там. У мхов есть стебли и листья, как и у цветковых, но их нет у водорослей. У мхов в жизненном цикле преобладает гаметофит, у водорослей спорофит, а у цветковых растений это вообще пыльца и семязачаток. Так же, мхи и водоросли всасывают органические вещества, осуществляют фотосинтез, неограниченно растут в своей жизни и неподвижны.
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