865 помогите пожалуйста !!!
Математика
865 помогите пожалуйста !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=3\4*11 1\2-8 9/10*11/89=3\4*23/2-89/10*11/89=69/8-11/10=8 5/8- 1 1/10=7+(5/8-1\10)=7 21\40 2)=15 1/6:18 1/5+13/100*92\13=91/6*5/91+23\25=5/6+23/25=2 13\125 3)=97 8/10:21 6\23-1\47*(-31 1\3)=978/10*23/489+1/47*94/3=46/10+ 2/3=158/30=5 8/30=5 4\15 4)= 67 1\7:10/7-33 4\10:167/19=470\7*7\10-167/5*19/167=47-19/5=43,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Материальная точка движется по прямой по закону S(t)=8t-t^3.Найдите её скорость и уско??ение в момент времени t=3,очень нужна помощь помогите пожал...
Русский язык
Прочитай текст. Это ответ писателя Пантелеева на один из впоросов интерьвью. Вста??ь в слова недостающие буквы, в скобках укажи способ проверки их ...
География
Помогите дать характеристику реке Амазонка по следующему плану: 1. Какой материк, страна, где протекает. 2. Исток (с координатами) 3. Устье...