Составь и запиши всевозможные разности у каторых уменьшаемое14,а вычитаемое меньше 4
Математика
Составь и запиши всевозможные разности у каторых уменьшаемое14,а вычитаемое меньше 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-3=11 14-2=12 14-1=13 14-0=14
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