К данным словам подбери родственные имена существительные 1 склонения. запиши пары слов выделить окончания обозначь склонение. ночь учитель певец
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К данным словам подбери родственные имена существительные 1 склонения. запиши пары слов выделить окончания обозначь склонение. ночь учитель певец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь 3 скл.-ночка 1 скл оконч.-а Учитель- 2 скл.-учительница-1 скл.,оконч.-а Певец 2 скл-певица 1 скл, оконч.-а
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