Какое из экономических показатель является важнейшим при оценке национальной эк??номики любой страны?Как этот показатель характеризует уровень развития экономики Росии?
География
Какое из экономических показатель является важнейшим при оценке национальной эк??номики любой страны?Как этот показатель характеризует уровень развития экономики Росии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валовой внутренний продукт (ВВП) Россия стоит с 9 места переместилась на 15 место Темпы роста ВВп снизились за 2015 год на почти на 4% и составил 1293 млрд. долл. США Индекс потребительских цен (ИПЦ)
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