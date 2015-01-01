Какое из экономических показатель является важнейшим при оценке национальной эк??номики любой страны?Как этот показатель характеризует уровень развития экономики Росии?

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Россия стоит с 9 места переместилась на 15 место Темпы роста ВВп снизились за 2015 год на почти на 4% и составил 1293 млрд. долл. США Индекс потребительских цен (ИПЦ)