Помогите решить эти задания
Алгебра
Помогите решить эти задания
Ответ(ы):
Гость:
1) 8а-3а^2+1-a+3a^2=7a+1 2) 14b^5-2b^7 3)7-12x+4=5-10x -12x+10x=5-4-7 -2x=-6 x=6/2 x=3 4)xy(2-3xy) 5) b^3(8b+2) 6)------------------------------ 7) 4x-4=50-10x+15x 4x-5x=50+4 -x=54 x=-54
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