Сформулируйте и докажите теорему о сумме углов треугольника
Геометрия
Сформулируйте и докажите теорему о сумме углов треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов тр-ка равна 180 градусов
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