Борис Викторович шергин собирай по ягодке наберешь кузовок составь план рассказа

Гость: Гость:

I. Организация класса.1. Сообщение темы, целей урока.. Начнем изучение нового раздела, познакомимся с произведением незнакомого автора, продолжим работу над техникой чтения.II. Упражнения по развитию памяти, внимания.1. Работа в тетрадях. (набор №3)Д! Прилетели птицы.Ярко светит солнце.Лида вытерла доску.Весело бегут ручьи.Подул резкий ветер.Зоя прилежно учится.III. Проверка выполнения домашнего задания.Как назвали свой журнал? Почему?Какое написали стихотворение?… не обижаю… приглашаю… угощаю… играю