Из вершины N прямого угла треугольника MNK проведена высота NP. Найдите угол PNK, если ??гол M равен 51 градусов.
Геометрия
Из вершины N прямого угла треугольника MNK проведена высота NP. Найдите угол PNK, если ??гол M равен 51 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойству углов 180-(51+90)=39гр- угол К угол Р=90гр,угол К=39гр, значит угол РNК= 180-(90+39)=51гр
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