Из всех прямоугольников, вписанных в круг радиуса R, найти тот который имеет наибо??ьшую площадь.

Алгебра

Из всех прямоугольников, вписанных в круг радиуса R, найти тот который имеет наибо??ьшую площадь.

Автор: Гость