Из всех прямоугольников, вписанных в круг радиуса R, найти тот который имеет наибо??ьшую площадь.

Алгебра
Из всех прямоугольников, вписанных в круг радиуса R, найти тот который имеет наибо??ьшую площадь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это квадрат. Его диагональ 2R, значит, сторона 2R/√2 = √2 R. Площадь 2 R^2.
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