Из всех прямоугольников, вписанных в круг радиуса R, найти тот который имеет наибо??ьшую площадь.
Алгебра
Из всех прямоугольников, вписанных в круг радиуса R, найти тот который имеет наибо??ьшую площадь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это квадрат. Его диагональ 2R, значит, сторона 2R/√2 = √2 R. Площадь 2 R^2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Математика
В магазине игрушек 92 мяча разложили поровну в 6 маленьких корзин и в 2 большие . В каждой маленькой корзине по 7 мячей . Сколько мячей в каждой бо...
Литература