Составьте предложения используя фразеологизмы в роли простого глагольного скащуемого

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Составьте предложения используя фразеологизмы в роли простого глагольного скащуемого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На субботнике Петров работал спустя рукава. На концерт Катя неслась  сломя голову.
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