Составьте предложения используя фразеологизмы в роли простого глагольного скащуемого
Русский язык
Составьте предложения используя фразеологизмы в роли простого глагольного скащуемого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На субботнике Петров работал спустя рукава. На концерт Катя неслась сломя голову.
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