Из150кг винограда получают 100л вина сколько кг винограда необходимо для 1000л вина и ??колько вина получится из 30 кг

Математика

Из150кг винограда получают 100л вина сколько кг винограда необходимо для 1000л вина и ??колько вина получится из 30 кг

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