Из150кг винограда получают 100л вина сколько кг винограда необходимо для 1000л вина и ??колько вина получится из 30 кг
Математика
Из150кг винограда получают 100л вина сколько кг винограда необходимо для 1000л вина и ??колько вина получится из 30 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию 1)150 кг-100л х-1000л 150*1000/100=1500 кг 2) 150 л-100л 30 кг-х 30*100/150=20 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. в международном автопробеге участвовало 350машин.Экипаж каждой машины состоял из трёх спортсменов.До финиша не дошли 107машин. ...
Окружающий мир
Опишите голомянку ( вес,кг,где обитает,почему такое название?!) Можно отвечать не н?? все, строчек не много и не мало! не менее 4 строчек или 6! 35 б
Алгебра
Преобразуйте в многочлен: а) (х^2+1)(x^2+2) б) (a^2-1)(a^3-1) в) (3+b^3)(b^3-4) г) (2y^2-3)(y^2+2) д) (a^2-b^2)(a-b)
Математика