ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. в международном автопробеге участвовало 350машин.Экипаж каждой машины состоял из трёх спортсменов.До финиша не дошли 107машин. сколько машин и сколько спортсменов прибыли к финишу
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. в международном автопробеге участвовало 350машин.Экипаж каждой машины состоял из трёх спортсменов.До финиша не дошли 107машин. сколько машин и сколько спортсменов прибыли к финишу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350-107=243(м.) дошли до финиша 243×3=729(спорт.)прибыли к финишу
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