ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. в международном автопробеге участвовало 350машин.Экипаж каждой машины состоял из трёх спортсменов.До финиша не дошли 107машин. сколько машин и сколько спортсменов прибыли к финишу

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ. в международном автопробеге участвовало 350машин.Экипаж каждой машины состоял из трёх спортсменов.До финиша не дошли 107машин. сколько машин и сколько спортсменов прибыли к финишу

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