Преобразуйте в многочлен: а) (х^2+1)(x^2+2) б) (a^2-1)(a^3-1) в) (3+b^3)(b^3-4) г) (2y^2-3)(y^2+2) д) (a^2-b^2)(a-b)

Алгебра

Преобразуйте в многочлен: а) (х^2+1)(x^2+2) б) (a^2-1)(a^3-1) в) (3+b^3)(b^3-4) г) (2y^2-3)(y^2+2) д) (a^2-b^2)(a-b)

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