Преобразуйте в многочлен: а) (х^2+1)(x^2+2) б) (a^2-1)(a^3-1) в) (3+b^3)(b^3-4) г) (2y^2-3)(y^2+2) д) (a^2-b^2)(a-b)

Алгебра
Преобразуйте в многочлен: а) (х^2+1)(x^2+2) б) (a^2-1)(a^3-1) в) (3+b^3)(b^3-4) г) (2y^2-3)(y^2+2) д) (a^2-b^2)(a-b)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(xˇ2+1)(xˇ2+2)=xˇ4+3xˇ2+3 (aˇ2-1)(aˇ3-1)=aˇ5-aˇ3-aˇ2 +1 (3+bˇ3)(bˇ3-4)=bˇ6+3bˇ3-4bˇ3-12=bˇ6-b3-12 (2yˇ2-3)(yˇ2+2)=2yˇ4+4yˇ2-3yˇ2-6=2yˇ4 +yˇ2-6 (aˇ2-bˇ2)(a-b)=aˇ3-aˇ2b-abˇ2+bˇ3
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