. Избранная рада – это: А) созданный Иваном грозным кружок единомышленником для разработки важнейших реформ Б) сословно-представительный орган власти В) орган местной власти Г) орган для подготовки конституции в России 2. Пр...
История
. Избранная рада – это: А) созданный Иваном грозным кружок единомышленником для разработки важнейших реформ Б) сословно-представительный орган власти В) орган местной власти Г) орган для подготовки конституции в России 2. Продолжите логический ряд. Посольский приказ, Разбойный приказ,_____________________________ 3. Найдите лишнее: «Уложение о службе» определяло порядок прохождения службы: А) купечества Б) землевладельцев В) духовенства 4.Эта крепость была построена в 1551 году в ходе подготовки решающего похода а) Дерпт б) Казань в) Свияжск г) Тобольск 5,Он был зачинателем покорения Сибирского ханства а) Кучум б) Эдигар в) Ермак г) Иван Пересветов 6 Главная причина поражения России в Ливонской войне: а) неподготовленность страны к большой войне б) измена среди окружения Ивана IV в) военные действия на юго-восточных границах Русского государства г) непродуманность военной реформы 7.Вставьте вместо пропусков. … должен был «грызть» царскихизменников и « выметать» из государства измену. В знак своего предназначения он прикреплял у седла лошади … и … . 8. какие новые налоги ввел Иван 4 9 кто взошел на престол после смерти Ивана 4? Особенности его правления 10 В чем суть разногласий между Иваном IV и Избранной радой? 11. Прочтите отрывок из летописи и укажите, о каком событии идет речь: «В лето 1547 года. Когда же вошел князь великий Иван Васильевич всея Руси в Соборную церковь, митрополит со всем Священным собором начал молебен…после молитвы велел митрополит принести с налоя бармы, и знаменовал митрополит великого князя Ивана Васильевича крестом и возложил на него бармы и шапку. И сел царь на своем стуле, а митрополит на своем….И взошел на амвон архидьякон и проговорил внегласно многолетие царю Ивану Васильевичу Русскому .И по многолетии митрополит Макарий здравствовал великого князя……И поклонился царю митрополит» 12. Прочитайте отрывок из работы историка Зимина А.А. и назовите войну, о которой идет речь: «…война была проиграна. Историческую задачу получения свободного выхода в Балтийское море решить не удалось. Виной тому были многие объективные причины -как сложное внутриполитическое положение страны, так и трудности внешнеполитического порядка. России приходилось вести войну с сильным противником и на западе, и на востоке. И все же эта война была событием мирового значения» 13. Уложение о службе По сем же государь и это рассмотрел: вельможи и всякие воины, которые многими землями завладели, службою оскудели, – не против государева жалования и своих вотчин служба их3. Государь же им уравнение сотворил: в поместьях землемерие им учинил1, кому что достойно, так устроил, Преизлишки же разделил неимущим2. А с вотчин и с поместья уложенную службу учинил же: со 100 четвертей доброй угожей земли – человек на коне и в доспехе полном, а в дальний поход с двумя конями3. И кто послужит по земле4, государь их жалует своим жалованием, кормлением, и на уложенные люди5 дает денежное жалование. А кто землю держит, а службы с нее не платит, с тех самих взимать деньги за людей. А кто дает в службу людей лишних перед землею через уложенные люди, тем от государя давать большее жалование самим, а людям их по сравнению [с другими] уложенными давать деньгами в два с половиной раза [больше]... Учреждение стрелецкого войска 1550 г. В тот же год учинил у себя царь и великий князь Иван Васильевич выборных стрельцов с пищалями три тысячи человек, а велел им жить в Воробьевской слободе, а головами у них учинил детей боярских… Английский посол Джильс Флетчер о стрельцах. 1589 г. Пехоты, получающей постоянное жалование, царь содержит до 12 тысяч человек, называемых стрельцами. Из них 5 тысяч должны находиться в Москве или в ином месте, где бы ни имел пребывание царь, и 2 тысячи (называемые стремянными стрельцами) при самой его особе... Прочие размещены в укрепленных городах, где остаются до тех пор, пока не понадобится отправить их в поход. Каждый из них получает жалование по 7 рублей в год, сверх двенадцати мер ржи и столько же овса... Стрельцы, составляющие пехоту, не носят никакого оружия, кроме самопала в руке, бердыша на спине и меча сбоку... В Сибири... построено несколько крепостей и поставлены гарнизоны... которые царь усиливает, отправляя туда новые партии для населения по мере распространения владений... Вопросы и задания 1. Почему реализация приговоров 1550 г. должна была способствовать усилению власти царя? 2. Что нового в порядок управления войсками вносил приговор? 3. Какой цели были подчинены реформы Избранной рады? 4. Было ли различие в обязанностях помещиков и вотчинников? 5. Что нового появилось в вооруженных силах России с учреждением стрелецкого войска?
Ответ(ы):
Гость:
«Избранная Рада» — термин, введённый князем А. М. Курбским для обозначения круга лиц, составлявших неформальное правительство при Иване Грозном в 1549—1560. Сам термин встречается лишь в сочинении Курбского, тогда как русские источники того времени не дают этому кругу лиц никакого официального названия
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