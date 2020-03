Иже представлен фрагмент программы, обрабатывающей одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Известно, что в начале выполнения этого фрагмента в массиве находилась возрастающая последовательность чисел, то есть A[...

Иже представлен фрагмент программы, обрабатывающей одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Известно, что в начале выполнения этого фрагмента в массиве находилась возрастающая последовательность чисел, то есть A[0] lt; A[1] lt; … lt; A[10]. Какое наибольшее значение может иметь переменная s после выполнения данной программы? s := 15; n := 10; for i:=0 to n-1 do begin s:=s+A[i]-A[i+1]+3

