Иже представлен фрагмент программы, обрабатывающей одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Известно, что в начале выполнения этого фрагмента в массиве находилась возрастающая последовательность чисел, то есть A[...

Информатика
Иже представлен фрагмент программы, обрабатывающей одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Известно, что в начале выполнения этого фрагмента в массиве находилась возрастающая последовательность чисел, то есть A[0] lt; A[1] lt; … lt; A[10]. Какое наибольшее значение может иметь переменная s после выполнения данной программы? s := 15; n := 10; for i:=0 to n-1 do begin s:=s+A[i]-A[i+1]+3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если возрастающая, то следующий элемент больше хотя бы на 1. Если брать больше, то вычитаться будет больше, а итоговое значение - меньше. Итого за 10 итераций s доберёт (-1+3) * 10 = 20 единиц. Прибавляем к 15, получаем 35.
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