Изложение Липа по русскому языку 8 класс

Гость: Гость:

Всем хорошо знакомо это замечательное дерево с чёрным стволом и листьями-сердечками. Оно встречается нам повсюду — в лесах, в садах, на городских бульварах. В изящной густой кроне липы так изумительно переливаются свети тени! Красота липы давно покорила людей: её нежные клейкие листочки, медовые ароматные цветы летом и золотое убранство осенью.За прекрасный облик липы древние славяне посвятили её Ладе — богине любви и красоты.Но липа к тому же приносит людям очень большую пользу. Липовый мёд считается одним из лучших. Одно дерево даёт столько мёда, сколько целый гектар гречишного поля. Учёные даже подсчитали, что одна липа даёт до двенадцати килограммов мёда, а один её маленький цветок содержит двенадцать миллиграммов нектара. Люди издавна собирают цветки липы, сушат их и потом пьют душистый чай. А он, как известно, целебный — изгоняет простуду.И, конечно, многие знают, что когда-то из сырого лыка молоденьких липок крестьяне плели лапти.Но как бы ни полезна была липа, всё же красота её значит не меньше. Невозможно представить себе нашу Россию без светлых липовых лесов, где так легко дышится и всегда чуть-чуть пахнет мёдом.))