Изменения в жизни Нидерландов после буржуазной революции. Вопросы для сравнения ??о революции После революции 1. Изменения в промышленности и торговле 2. Кому принадлежала власть в стране 3. Какая церковь господствовала

История

Изменения в жизни Нидерландов после буржуазной революции. Вопросы для сравнения ??о революции После революции 1. Изменения в промышленности и торговле 2. Кому принадлежала власть в стране 3. Какая церковь господствовала

Автор: Гость