Изменения в жизни Нидерландов после буржуазной революции. Вопросы для сравнения ??о революции После революции 1. Изменения в промышленности и торговле 2. Кому принадлежала власть в стране 3. Какая церковь господствовала

История
Изменения в жизни Нидерландов после буржуазной революции. Вопросы для сравнения ??о революции После революции 1. Изменения в промышленности и торговле 2. Кому принадлежала власть в стране 3. Какая церковь господствовала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в учебнике должно быть. . открываешь содержание и ищешь параграф. . там почитать и готово
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