ПОМОГИТЕ написать объявление о находке по плану. к кому обращяетесь. что сообщяет??. кто именно обращается. укажите стиль речи

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ПОМОГИТЕ написать объявление о находке по плану. к кому обращяетесь. что сообщяет??. кто именно обращается. укажите стиль речи

Автор: Гость