ПОМОГИТЕ написать объявление о находке по плану. к кому обращяетесь. что сообщяет??. кто именно обращается. укажите стиль речи

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ПОМОГИТЕ написать объявление о находке по плану. к кому обращяетесь. что сообщяет??. кто именно обращается. укажите стиль речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважаемые Люди! Прошу обратить внимание потерявшему собаки, найдена собака породы ирландский сеттер, белая с рыжими подпалинами, левое ухо и правая лапа чёрные . Нашедший Григорий Кривошеев тел. 567733567
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