Измени имена сущестаительные так, чтобы они стояли в форме дательного и предложного падежей. Дорога., тетрадка, тетрадь, полотенце, зеркало, лужайка, заяц, мышка, мышь.

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Измени имена сущестаительные так, чтобы они стояли в форме дательного и предложного падежей. Дорога., тетрадка, тетрадь, полотенце, зеркало, лужайка, заяц, мышка, мышь.

Автор: Гость