Измени имена сущестаительные так, чтобы они стояли в форме дательного и предложного падежей. Дорога., тетрадка, тетрадь, полотенце, зеркало, лужайка, заяц, мышка, мышь.
Русский язык
Измени имена сущестаительные так, чтобы они стояли в форме дательного и предложного падежей. Дорога., тетрадка, тетрадь, полотенце, зеркало, лужайка, заяц, мышка, мышь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дороги дороге тетрадки тетрадке Теради тетраде полотенца полотенца зеркала зеркалу лужайки лужайке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Помоге Пожалуйста я всё забыла тот кто знает тот кто может. В смысле! !!!!!?????найти грамматическую основу предложения??? просто обесните а с пред...
Русский язык
Английский язык
СРОЧНО!!! ПОМГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ ТЕКСТ!!! F O R R E N T BEAUTIFUL COTTAGE This beautiful fully furnished cottage is in the countryside 5km from the vill...