Измени неравенства так,чтобы получить равенство. найди несколько способов. 2+7gt;5+3. 19-10lt;20-1?

Математика
Измени неравенства так,чтобы получить равенство. найди несколько способов. 2+7gt;5+3. 19-10lt;20-1?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+7=5+4 19-10=20-11 А ты в каком классе учишься?  
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