Помогите!!!!! Срочно!!! Заранее спасибо, даю 10 баллов!!! Какие занятия, изображенные н?? картинках, могут относиться к исполнению: а) Барщины б) Оброка

История
Помогите!!!!! Срочно!!! Заранее спасибо, даю 10 баллов!!! Какие занятия, изображенные н?? картинках, могут относиться к исполнению: а) Барщины б) Оброка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно 2 и 8 к оброку
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