В слове мяукать сколько звуков
Русский язык
В слове мяукать сколько звуков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мяукать [ м а у к а т'] 6 звуков :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Выберете правильный ответ: 1)Участвуя в круговороте веществ, животные при дыхани?? поглощают из атмосферы кислород, в этом заключается выполнение...
Математика
Русский язык
Запиши данные словосочетания в указанных формах родной край просклоняй в единственом числе в падеже родительном ед.ч. в т. п. мн.ч. в в.п.