Помогите ! 7 ^x - 4*7^x-2=315
Математика
Помогите ! 7 ^x - 4*7^x-2=315
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем 7^х за а, а>0 Тогда: а-4а-2=315 -3а=317 а=-317/3 - отрицательное число, не удовл. условию а>0 Решений нет.
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