Написать сочинение о собаках
Литература
Написать сочинение о собаках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дуже люблю тварин ,але мої найкращі тварини-це собаки !Песики бувають різного колір також за розміром маленькі і великі.Вони виконують різні команди і гуляють.Я люблю свою собаку тому,що ввона найкраща у світі!
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