Написать сочинение о собаках

Гость: Гость:

Я дуже люблю тварин ,але мої найкращі тварини-це собаки !Песики бувають різного колір також за розміром маленькі і великі.Вони виконують різні команди і гуляють.Я люблю свою собаку тому,що ввона найкраща у світі!