Стороны треугольника равны 4 см, 15 см и 13 см. Через вершину наименьшего угла к плоскости треугольника проведен перпендикуляр, и с его конца, что не принадлежит треугольнику, опущен перпендикуляр длиной 13 см на противоположну...
Математика
Стороны треугольника равны 4 см, 15 см и 13 см. Через вершину наименьшего угла к плоскости треугольника проведен перпендикуляр, и с его конца, что не принадлежит треугольнику, опущен перпендикуляр длиной 13 см на противоположную этому углу сторону. Найдите длину перпендикуляра, проведенного к плоскости треугольника.
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Я не знаю как это выражение звучит
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