Скласти слово з літер: п, н, ь, а, т, і, л

Математика
Скласти слово з літер: п, н, ь, а, т, і, л
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Гость:
Почему, украинский, Язык.. Не пойму.. Сорян.
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