Назовите особенности формирования на Украине силовых структур

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Территориальное разделение труда является формой развития общественного производства в целом, а поэтому, как и способ производства, должно рассматриваться в единстве двух его сторон – производительных сил и производственных отношений. Что же следует понимать под «производительными силами»? Многие экономисты в разное время давали различную характеристику понятию «производительные силы» поэтому существует и множество различных определений, но все они сводятся к тому, что Производительные силы – система личностных и вещественных элементов, в процессе объединения которых осуществляется производство. Производительные силы выражают активное отношение людей к природе, заключающееся в материальном и духовном освоении и развитии ее богатств, в ходе которого воспроизводятся условия существования человека и происходит убыстряющийся процесс становления и развития самого человека, развитии его материальных и духовных ценностей. Один из советских «марксологов» пишет, что «производительные силы можно определить как способность производить предметы потребления или как факторы, способствующие такому производству… То есть Маркс рассматривал это понятие в плане соотношения: возможность - действительность. Рабочая сила - возможность (труда), а труд - действительность, имеется в виду что труд - реализация рабочей силы. Аналогично: производительная сила - возможность (производства), а производство – действительность, то есть производство - реализация производительной силы. Условия, которые необходимы для превращения данных возможностей в действительность,— это условия труда, условия производства, т. е. те объективные условия, объекты, предметы, вещи , без которых невозможна деятельность субъекта труда и производства, невозможны труд, и производство как предметная деятельность. Условия труда и условия производства - это средства, производства, включающие средства труда и предмет труда» [1] Таким образом, производительным силам можно дать ещё одно определение: Производительные силы - это возможность производить нечто, и факторы способствующие таковому производству. Первое есть возможность заложенная в человеке, а второе - это средства производства и то, что непосредственно создаётся (цель). Производительные силы так же включают в себя понятие общества людей связанные с производством, то есть «производственные отношения». Если рассматривать производительные силы не включая при этом производительные отношения, то это означает рассмотрение объективного фактора производства отдельно от субъективного. Это то же самое что и отделить человека от общества. Во время своего развития производительные силы могут принимать три формы: естественные производительные силы, общественные и всеобщие. они находят своё отображение в процессе развития общества в так называемых «ступенях»: первичные, или архаические производительные силы, вторичные, или антагонистические производительные силы, коммунистические производительные силы. Существует закон развития П.С., который показывает что, что материальные возможности последующей формы П. С зарождаются и развиваются внутри предшествующей формы, но сама она становится господствующей лишь на новой ступени развития общества.