Помогите пожалуйста решить,желательно с решением, номер 535,536,537,538.Заранее вам огромное спасибо,сам в этом ни как разобраться не могу ((

Алгебра

Помогите пожалуйста решить,желательно с решением, номер 535,536,537,538.Заранее вам огромное спасибо,сам в этом ни как разобраться не могу ((

Автор: Гость