Помогите пожалуйста решить,желательно с решением, номер 535,536,537,538.Заранее вам огромное спасибо,сам в этом ни как разобраться не могу ((
Алгебра
Помогите пожалуйста решить,желательно с решением, номер 535,536,537,538.Заранее вам огромное спасибо,сам в этом ни как разобраться не могу ((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
535 b₆ = b₁·q⁵ 1/8 = -4·q⁵ q⁵ = -1/32 q = -1/2 -- 4) 536 b₅ = b₁·q⁴ 162 = 2·q⁴ q⁴ = 81 q = +/-3 -- 3) 537 a₁₃ = a₁ + 12d 5,1 = a₁ + 12·(-0,3) a₁ = 8,7 -- 4) 538 a₁₈ = a₁ + 17d -9,6 = a₁ + 17·0,8 a₁ = -23,2 -- 2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Русский язык