Как обозначается орфограмма в слове оказались?
Русский язык
Как обозначается орфограмма в слове оказались?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безударная гласная в корне
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