Как обозначается орфограмма в слове оказались?

Русский язык
Как обозначается орфограмма в слове оказались?
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Автор: Гость
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Гость:
Безударная гласная в корне
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